BAŞKAN ALTAY: “KONYA BİZİ MAHCUP ETMEDİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimini kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini Konyalılar büyük bir coşkuyla kutladı.

İlk sonuçlar belli olur olmaz on binlerce Konyalı ellerindeki Türk bayraklarıyla büyük bir sevinçle sokaklara döküldü. Kutlamalara araçlarıyla katılan vatandaşlar ise Konya caddelerinde uzun konvoylar oluştururken Kılıçarslan Meydanda toplanan binlerce Konyalı, sanatçı Uğur Işılak’ın verdiği konserle seçim sonucunu büyük bir coşkuyla kutladı.

AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Meryem Göka, Ziya Altunyaldız, Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, milletvekili adayları ile AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi Konya İl Yönetimleri de meydanda toplanan vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanlığı binasından kutlamaların yapılacağı Kılıçarslan Meydanı’na tramvaya binerek vatandaşlarla birlikte geldi.

“İYİ Kİ HEP BERABER KONYA’YIZ”

Meydanda toplanan vatandaşlara hitap eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın her zaman olduğu gibi görevini yerine getirdiğini dile getirerek şunları kaydetti: “Konya bizi hiç mahcup etmedi. Konya Selçuklu Darü’l-Mülkü olduğunu bir kez daha gösterdi. Allah hepinizden razı olsun. Bu meydanda büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanımızı misafir etmiştik. Bugün yine aynı coşkuyu görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz, iyi ki hep beraber Konya’yız. Buradan hep beraber söyledik. 28 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılını başlatmak için Konya’nın desteğine ihtiyacımız var dedik. Bugün akşam açıklanan sonuçlar, Konya’yı Büyükşehirler arasında yine en önde gösteriyor. Bu destek sizlerin. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

“ŞEHRİMİZE ÇOK DAHA GÜZEL HİZMETLER YAPMAK İÇİN GAYRET EDECEĞİZ”

570 yıl önce Fatih Sultan Mehmed Han’ın bir devri kapatıp bir devri açtığını, bugün de Cumhuriyetin 100. Yılında 29 Mayıs 2023’te Türkiye Yüzyılı’nı başlattıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Sizler arkamızda olduğunuz sürece, Konya bu meydanları doldurduğu sürece başaramayacağımız bir şey yok. Allah’ın izniyle bundan sonra şehrimize çok daha güzel hizmetler yapmak için gayret edeceğiz. Şu manzarayı görünce duamızı tekrar ediyoruz. Rabbim, bizlere bu şehre hizmet etmeyi nasip ettiği için ne kadar şükür etsek, ne kadar hamd etsek az. Ne kadar çalışırsak çalışalım, sizin bize desteğinizin karşılığını vermiş olamayız. Allah tüm Konyalılardan razı olsun. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.

Meydanda toplanan vatandaşlar daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği seçim konuşmasını ilgiyle takip etti.

Konya semalarının hava fişek gösterileriyle aydınlandığı gecede, Konyalı vatandaşlar geç saatlere kadar kutlamalara devam etti. A ARAN