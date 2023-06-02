BAŞKAN ALTAY: “KONYASPOR’UN KAYACIK TESİSLERİNE İKİ ÇİM SAHA KAZANDIRIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaspor’un Kayacık Tesisleri’ne iki adet çim saha yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak en çok önem verdikleri konuların başında Konya’nın spor altyapısını daha iyi hale getirmek olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapan Konya’nın 2023 Dünya Spor Başkenti olduğunu kaydeden Başkan Altay, her geçen gün güçlenen spor altyapısıyla Konya’nın önemli bir spor şehri haline geldiğini ifade etti.

Konya’nın en büyük markalarından olan Konyaspor’a belediye olarak desteklerinin devam ettiğini vurgulayan Başkan Altay, “Konyaspor’umuzun Kayacık Tesisleri’nde bulunan dört adet saha artık yetersiz kalmaya başlamıştı. Belediye olarak tesislere ilave iki çim saha daha kazandırıyoruz. Sahaların birisi tel çitli, diğerini de rüzgar kırıcılı olacak şekilde yapıyoruz. 4 katman dolgu malzemesi, drenaj kanalları, sulama sistemleri gibi imalatlar devam ediyor. Bunun yanı sıra sahaların sulanması için birer adet 250 tonluk su deposu, her bir saha için 4 adet 20 metre yüksekliğinde aydınlatma direkleri de olacak. Takımımızın daha iyi şartlarda antrenman yapması ve başarılı olması için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz. Takımıza ve şehrimize hayırlı olsun.” diye konuştu. A.ARAN