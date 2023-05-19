BAŞKAN ALTAY: “TÜRKİYE YÜZYILI’NI GENÇLERLE İNŞA EDECEĞİZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle:

“Aziz milletimizin en zorlu şartlarda dahi hiçbir surette esaret altına alınamayacağının en büyük sembollerinden biri 19 Mayıs 1919 tarihidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Türk ordusunun kahraman evlatları Samsun’a ayak bastıklarında; binlerce yıllık şanlı tarihine nice zaferler sığdıran aziz milletimizin istiklal ateşini bir kez daha alevlendirdiler…

Samsun’da başlayan; Amasya, Erzurum ve Sivas’ın ardından vatanımızın dört bir yanına yayılan Milli Mücadele ile küllerinden doğan aziz milletimiz; Türk yurdunun ebediyete kadar Türk kalacağını tüm dünyaya ispat etti. İstiklalini, istikbalini ve milletimizi millet yapan her türlü yüksek değeri korumak için canını feda eden ecdadımız, dünyanın en kıymetli hazinesi olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ve cennet vatanımızı bizlere miras bıraktı.

Bugün her bir vatandaşımızın omuzlarında taşıdığı büyük bir vazife var. Bu vazife; en güçlü bağlarla birbirimize kenetlenerek, ecdadımızın kanıyla kazandığı bu toprakları ebediyete kadar korumak ve yüceltmektir. Vefa borcumuzu ve yarınlara olan sorumluluğumuzu ancak bu şekilde yerine getirebiliriz…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihimizin dönüm noktası olan 19 Mayıs’ı gençlerimize armağan etmiş olması, ülkemizi engin ufuklara taşıyacak sevgili gençlerimize olan güveninin en büyük sembolüdür.

Sevgili gençler; taşıdığımız bayrağı bir gün sizlere devredeceğiz. O vakte kadar ülkemizin aydınlık yarınlarını ve Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Sizler büyük ve güçlü Türkiye’nin güvencesi ve umudusunuz. Azminize, kararlılığınıza ve vatan sevginize olan güvenimiz sonsuzdur. Elde edeceğiniz her başarıyla, yapacağınız her çalışmayla ve üstlendiğiniz sorumluluklarla ülkemizin gücüne güç katacağınıza yürekten inanıyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi duygularla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın bütün kahramanlarını saygıyla ve minnetle yâd ediyorum.

İstikbalimizin müjdecisi 19 Mayıs kutlu olsun.” A.ARAN