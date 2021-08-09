BAŞKAN CANDAN : “GELİŞMEYE VE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan Çumra Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti. Yapımı devam eden firmalara ait inşaatları yerinde inceledi.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Çumra Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren yatırımcı firmaları ziyaret etti. Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesinde etkili olacak çalışmalar hakkında firma yetkilileri ile istişarelerde bulundu. Başkan Candan 8,5 Milyon metre karelik organize sanayi bölgesi yeni genişleme sahasındaki imar çalışmaları ve bölgeye kazandırılacak doğalgaz yatırımları ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

“ÇUMRA OSB DEĞERİNE DEĞER KATIYOR”

Çumra Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni yatırım alanları arayan yatırımcılar için gelişime açık bir merkez haline geldiğini ifade eden Başkan Candan; “ Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren yatırımcı firmalarımızı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduk. Tüm firmalarımız Çumra’mıza katkı sunabilmek adına çalışıyor emek harcıyorlar. Tüm iş adamlarımıza, fabrika müdürlerimize gayret ve emeklerinden dolayı tüm hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Organize Sanayi bölgemiz yeni yatırımcıların kazanımı ile her geçen yıl değerine değer katıyor. Bizlerde organize sanayi bölgemizi bugünkü konumunda daha da yukarı taşımak için çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz” dedi.

“YATIRIMCILARIMIZI BEKLİYORUZ”

Çumra Belediye Başkanı Av.Recep Candan; “Bölgenin cazibe merkezi olan ve Sanayicinin büyük ilgi gösterdiği, Çumra Organize Sanayi Bölgesinde 1 milyon metre karelik mevcut alana sahip ve buna 8 buçuk milyon metrekare ilave alan eklenecek. Şu anda 1 milyon metrekarelik alanımız dolu ve oradan arsa tahsisi yapamıyoruz. Ancak yeni genişleme alanımızla ilgili olarak imar planlarımız onaylandı. Sadece parselasyon planlarını yaptıracağız. Çumra Organize Sanayi Bölgesinde yıl sonu itibarıyla yer tahsisi yapılması planlanıyor. Çumra Organize Sanayi Bölgemize Doğalgaz gelmesi için görüşmelerimizden olumlu sonuçlar aldık. İnşallah kısa süre içerisinde Doğalgazında gelmesiyle Organize Sanayi Bölgemiz daha değerli bir hale gelecek, yatırımcılarımızı bekliyoruz.” diye konuştu