BAŞKAN CANDAN : “GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ”

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, ilçedeki sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve sosyal medya ve basın mensupları ile birlikte yangın bölgelerinde mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenleyerek tüm Çumralılara yardımlaşma çağrısında bulundu.

Çumra ‘ Gün Birlik Olma Günü’ diyerek yangın bölgelerindeki vatandaşlara destek oluyor. Bu kapsamda ülkenin bir çok farklı noktasında çıkan yangınlar nedeniyle mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını sağlamak için Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ilçenin; sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve sosyal medya ve basın mensupları ile ile dayanışma içerisinde hareket ederek ortak bir basın açıklaması ile yardım çağrısında bulundu.

Günün birlik ve beraberlik günü olduğunu ifade eden Başkan Candan açıklamasında; “Şimdiye kadar ülkemizin neresinde olursa olsun yardım söz konusu olduğunda Çumralılar olarak elimizi taşın altına koyduk, bugün de bir ve beraber olup, yaraları beraber saracağız. Tüm dualarımız bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için ve lütfen elimizden gelen her şeyi bir an önce yapalım. Belediye olarak bizlerde bu işin koordinasyonu ve yardımların ulaşımında elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Yardım malzemelerinin kullanılmamış olması konusunda özel olarak hatırlatmada bulunan Başkan Candan; “Temel gıda maddeleri, yastık, halı, kilim, ayakkabı, battaniye, yorgan, çarşaf, yatak gibi acil ihtiyaç malzemelerini Bardakçı Mahallesi’ndeki pazar yerimizde bulunan yardım noktasına getirmenizi rica ediyoruz” dedi.

Başkan Candan yangında zarar gören çiftlik hayvanlarını da unutmayarak yardım çağrısında “Canlı hayvan, besi ve süt yemi” bağışında bulunulmasını da rica etti.