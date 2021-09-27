DOLAR %
EURO %
ALTIN 495,950,25%
BITCOIN 3838193,20%
Konya
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

05:19

İMSAK'A KALAN SÜRE

bolu escort edirne escort zonguldak escort çankırı escort çorum escort amasya escort burdur escort bilecik escort trabzon escort ısparta escort afyon escort çanakkale escort sakarya escort çorlu escort uşak escort şile escort ayvalık escort balıkesir escort rize escort kırşehir escort karabük escort yalova escort aydın escort uşak escort kütahya escort burdur escort malatya escort ağrı escort urfa escort van escort çorum escort erzurum escort adana escort maraş escort yozgat escort giresun escort kastamonu escort artvin escort bilecik escort karabük escort karaman escort kırşehir escort manisa escort kuşadası escort çankırı escort kırklareli escort kırıkkale escort sinop escort tekirdağ escort kocaeli escort kilis escort osmaniye escort diyarbakır escort batman escort siirt escort muş escort bartın escort sivas escort sincan escort görükle escort
izmir escort
isveçbahis güvenilir mi isveçbahis şikayet isveçbahis lisans isveçbahis güncel giriş adresi isveçbahis hakkında isveçbahis mobil isveçbahis ödeme yapıyor mu isveçbahis isveçbahis adres isveçbahis giriş
Anasayfa / Çumra Haber / Başkan Candan : “Hedefimiz Sıfır Atık”
Başkan Candan : “Hedefimiz Sıfır Atık”

Başkan Candan : “Hedefimiz Sıfır Atık”

ABONE OL
Eylül 27, 2021 06:57
Başkan Candan : “Hedefimiz Sıfır Atık”
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Çumra Belediyesi “Sıfır Atık Projesi” kapsamında önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına Çumra’ya Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırıldı.

 

Çumra Belediyesi atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılması için “Sıfır Atık” seferberliğine yönelik çalışmalarını arttırmayı hedefliyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında Çumra Belediyesi ilçeye Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırdı. Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, Mobil Atık Getirme Merkezi ile amaçlarının; kaynağında ayrı toplanan kağıt – karton, plastik, metal, cam ve pil gibi atıkları diğer atıklarla karıştırmadan depolayıp geri dönüşüm merkezlerine göndermek ve bu tür atıklarından ötürü oluşabilecek çevre kirliliğinin önüne geçmek olduğunu söyledi.

 

Sıfır Atık Projesi kapsamında kentte önemli bir uygulamayı hayata geçirdiklerini dile getiren Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, “Hedefimiz sıfır atık ve bu şekilde İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla Çumra Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Bu amaçla geri kazanılabilir atıkların, diğer atıklara karışmadan kaynağında ayrı toplanması ile geri kazanım sürecinin daha sağlıklı işlenmesi amacıyla Mobil Atık Getirme Merkezlerimizi ilçe genelinde nüfus yoğunluğun fazla olduğu belirli yerlere ve ayrıca mahalle merkezlerimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımızdan koyduğumuz Mobil Atık Getirme Merkezleri verimli bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Gerçekten geri dönüşebilecek ürünlerimizin doğaya kazandırılmasını sağlamak ve bunun için bilinçlendirme kampanyalarımız tamamıyla devam edecektir.’ dedi.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.