Başkan Candan : “Hedefimiz Sıfır Atık”

Çumra Belediyesi “Sıfır Atık Projesi” kapsamında önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına Çumra’ya Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırıldı.

Çumra Belediyesi atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılması için “Sıfır Atık” seferberliğine yönelik çalışmalarını arttırmayı hedefliyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında Çumra Belediyesi ilçeye Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırdı. Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, Mobil Atık Getirme Merkezi ile amaçlarının; kaynağında ayrı toplanan kağıt – karton, plastik, metal, cam ve pil gibi atıkları diğer atıklarla karıştırmadan depolayıp geri dönüşüm merkezlerine göndermek ve bu tür atıklarından ötürü oluşabilecek çevre kirliliğinin önüne geçmek olduğunu söyledi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında kentte önemli bir uygulamayı hayata geçirdiklerini dile getiren Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, “Hedefimiz sıfır atık ve bu şekilde İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla Çumra Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Bu amaçla geri kazanılabilir atıkların, diğer atıklara karışmadan kaynağında ayrı toplanması ile geri kazanım sürecinin daha sağlıklı işlenmesi amacıyla Mobil Atık Getirme Merkezlerimizi ilçe genelinde nüfus yoğunluğun fazla olduğu belirli yerlere ve ayrıca mahalle merkezlerimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımızdan koyduğumuz Mobil Atık Getirme Merkezleri verimli bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Gerçekten geri dönüşebilecek ürünlerimizin doğaya kazandırılmasını sağlamak ve bunun için bilinçlendirme kampanyalarımız tamamıyla devam edecektir.’ dedi.