BAŞKAN CANDAN: “İSTİŞARELERİMİZLE BAŞARILARIMIZI DAHA DA YÜKSEĞE TAŞIYACAĞIZ”

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, ‘İstişare Buluşmaları’ kapsamında ; Fethiye, Küçükköy, Alemdar, Abditolu, Dedemoğlu, Üçhüyük, Ürünlü, Türkmenkarahüyük ve Büyükaşlama Mahallelerini ziyaret ederek mahalle halkı ile bir araya geldi.

Daha yaşanabilir bir Çumra için her alanda çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren ve bu kapsamda karış karış her mahalleyi ziyaret ederek ilçe halkı ile istişarelerde bulunan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Fethiye, Küçükköy, Alemdar, Abditolu, Dedemoğlu, Üçhüyük, Ürünlü, Türkmenkarahüyük ve Büyükaşlama Mahallelerini ziyaret etti. Başkan Candan’a bu ziyaretlerde; AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı, AK Parti Çumra İlçe Teşkilatı Yönetimi, Meclis Üyeleri, Birim Amirleri ve Belediye Başkan Yardımcıları eşlik etti.

Başkan Candan yapılan bu programlar ile hedeflerinin Çumra’nın geleceğine tüm hemşehrileriyle birlikte istişare geleneğiyle yön vermek olduğunun altını çizdi. Candan; “Bizim derdimiz Çumra ve Çumra’mızın güzel insanın ihtiyaçlarını gidermek onların taleplerini karşılamak bizim en büyük gayemiz. Bu kapsamda yaptığımız ‘İstişare Buluşmaları’ ile hem mahallelerimize detaylı bir şekilde bakma fırsatı buluyor, hem de nerede bir ihtiyaç varsa onu tespit edip çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz.

Fırsat buldukça hemşehrilerimiz ile bir araya geliyor gönül gönüle vererek istişarelerimizi yapıyoruz. Bu ziyaretlerden elde ettiğimiz kazanımlar içinde en önemlisi adım adım gezdiğimiz tüm mahallelerimizde hemşehrilerimizin devlete ve bize olan güvenlerinin tam olduğunu görmek. Onların destekleri ve duaları bizim sahada yaptığımız çalışmalar için en önemli etken.Her fırsatta ilçe sakinlerimizle bir araya geleceğiz ve bu istişarelerle başarılarımızı daha da yükseğe taşıyacağız inşallah” dedi. F.ÖZKAN