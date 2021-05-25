BAŞKAN CANDAN MAHALLE YATIRIMLARI İÇİN İSTİŞARELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla mahallelere ziyaretler gerçekleştirerek mahalle muhtarları ile istişarelerde bulunuyor.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan mahallelerin ihtiyaçlarını ve yapılan yatırımları yerinde incelemek amacıyla; Seçme, Adakale, Abditolu, Kuzucu, Uzunkuyu ve Seçme mahallelerini ziyaret etti. Başkan yardımcıları ve birim amirleri ile saha incelemelerine hız veren Başkan Candan mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Ziyaretler kapsamında sahada incelemelerini sürdüren Candan, bir yandan da Apa, Apasaraycık, Tahtalı, Afşar, Çukurkavak, Dinek, Cicek ve Alıssa Mahalle Muhtarları ile yaptığı istişare toplantılarıyla da mahallelerden gelen talep ve önerileri dinledi.

“AMACIMIZ ÇUMRA’YA DEĞER KATMAK”

Mahalle buluşmaları ve muhtarlar ile yapılan istişarelerin sahadaki yatırımların temelini oluşturduğunu kaydeden Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “ 2021 yılında da Çumra’nın 53 mahallesinde muhtarlarımızın yanı sıra mahalle sakinlerimizle de buluşmaya devam ediyoruz. Bütün mahallelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarının tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlıyoruz. Amacımız Çumra’nın bugünü ile birlikte yarınlarına da değer katmaktır. Hizmet alanımız geniş ve buda demek oluyor ki vakit kaybetmeden yapacağımız hizmetleri eşit bir şekilde yaymalıyız. ” dedi.