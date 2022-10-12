BAŞKAN CANDAN MEVLİD KANDİLİ MESAJI YAYINLADI

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Candan mesajında rahmet ve merhamet elçisi Peygamberimizin insanlık için aydınlık bir devir açtığını belirtti.

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Başkan Candan mesajına şu ifadelerle devam etti:

“Yaşadığımız bu yüzyılda, O’nun öğütlerine, her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz.

Peygamberimizin doğumuyla birlikte, insanlığın önünde aydınlık bir devir açılmıştır.

İnsanlığa rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlid Kandilini tüm İslam âlemi olarak sevinçle karşılıyoruz. Peygamberimizin sevgi, şefkat, merhamet, hoşgörüsü ile ibadetlerinde ihlâs ve samimiyeti ve güzel ahlakı bize daima örnek olmuştur. Bu nedenle Hz. Muhammed (S.A.V)’ın güzel vasıflarını tanımak, O’nu örnek almak bizim için bir görevdir.

Bu vesile ile Tüm İslam Âlemi’nin ve Çumralı hemşerilerimin Mevlid Kandilini tebrik eder; ülkemize, tüm insanlığa sağlık ve hayırlar getirmesi temenni ederim.” A.ARAN