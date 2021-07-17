BAŞKAN CANDAN’DAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımlayan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, “Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil ‘ya istiklal ya ölüm’ diyerek cephelere koşan fedakar insanlarıdır” ifadelerini kullandı.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. FETÖ terör örgütü tarafından planlanan alçak darbe girişiminin aziz milletimize ve bu topraklara yapılan en büyük ihanet olduğunu hatırlatan Başkan Candan, “Milli iradeyi hiçe sayan FETÖ’cü Terör Örgütü mensubu gafiller, büyük Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğini, bağımsızlık aşkını, bayrak ve ezan sevdasını hesaba katmamış ve hak ettikleri cevabı almışlardır. Bu yüce millet bir kez daha hep birlikte ortaya koyduğu “Çanakkale Ruhu”yla hainlere karşı bir direniş ve diriliş öyküsü yazmıştır. Söz konusu vatan olunca gerisinin teferruat olduğunu 15 Temmuz’da bir kez daha tüm dünyaya gösteren milletimiz, o gece yazdığı destanla kirli hesapları bozdu. Bu ülkenin havasını soluyan, ekmeğini yiyen her bir bireyin o gece sokağa çıkarak, göğsünü kurşunlara siper eden, tankların önüne yatan kahramanlarımıza minnet borcu olduğunu unutmayalım. Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil ‘ya istiklal ya ölüm’ diyerek cephelere koşan inançlı insanlarıdır. 15 Temmuz gecesi tanklara ve uçaklara göğsünü siper eden milletimiz istiklalinden ve istikbalinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, 15 Temmuz’da bu kutsal vatan için canını veren aziz şehitlerimizi ve ülkemizin bekası için kanını döken tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.