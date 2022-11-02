BAŞKAN CANDAN’DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Candan mesajında Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümünü kutlarken, milletin zaferi sonucu kurulan cumhuriyetin ilelebet payidar kalacağını ifade etti.

Tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“29 Ekim 1923 günü temelleri atılan Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci milli tarihimizin kaydettiği en büyük mücadelelerden biri olmuştur. Milletin kendisini yönettiği, yönetimde söz sahibi olacak temsilcileri hür bir iradeyle seçtiği cumhuriyet sistemi şüphesiz ki en büyük kazanımlarımızdan biridir.

Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurtuluş mücadelesinde gösterdiği büyük zaferlerin ardından 29 Ekim 1923’te tüm dünyaya iradesine müdahale ettirmeyeceğini ve bu toprakları da ancak kendi iradesinin yöneteceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Asırlarca dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğunun mirası üzerinde yükselen bugün nice fedakarlıklar ile kurulan Cumhuriyetimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde muasır medeniyetler zirvesine yükseltilmekte ve bunun için büyük bir mücadeleler verilmektedir.

Bu mücadeleyi sürdürmek yeni neslin boynunun borcudur. İnanıyorum ki sevgili gençlerimiz bu mücadelenin yılmaz bekçisi olacak ve Cumhuriyetimiz atılan sağlam temellerle ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; geçmişten bugüne kadar vatan toprağı için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize saygılarımı sunuyorum.

Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi. F. ÖZKAN