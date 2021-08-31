BAŞKAN CANDAN’DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dünya tarhinde eşi görülmemiş en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümünü gururla yaşadıklarını ifade eden Başkan Candan, mesajında şu ifadelere yer verdi :

“Tarihimizin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi göstermiştir ki; küllerinden doğan ulusumuz, sonsuza dek bağımsız ve bir arada yaşayacaktır. 7’den 70’e işgale karşı duran milletimiz, bağımsız bir Türkiye için savaşmışlardır.

Bugün tarihimizin en şanlı günlerden biri olan 30 Ağustos’un gururunu yaşarken şunu unutmamalıyız ki; bizlere emanet edilen vatanımızı korumak ve ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkartarak gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin en asli görevidir.

Milletimiz yürüdüğü büyük ve şanlı tarih yolunda karşısına çıkarılan her türlü engelde bu imtihanı başarıyla geçmiştir, bundan sonra da başarılarla geçmeye devam edecektir.

Son yıllarda bilimde, teknolojide, sporda, her alanda atılan büyük adımlar, bu yoldaki ilerleyişimize devam edeceğimizin en kuvvetli göstergesidir.

Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümünde, bu uğurda mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” diye konuştu. A.ARAN