BAŞKAN CANDAN’DAN BERAT KANDİLİ MESAJI

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda Çumralıların ve tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Başkan Candan; kurtuluş, af, merhamet ve mağfiret gecesi olan Berat Gecesi’nin tefekkür ve yenilenme gecesi olduğuna vurgu yaptığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Candan; “Şaban ayının içerisinde yer alan, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan Ayının habercisi, bağışlanma gecesi Berat Kandilini idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Berat gecesi Peygamber Efendimizin ifadesi ile af, mağfiret ve aydınlanma gecesidir. Yaratan’ın affına sığınarak bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de iyi bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Çumralı hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin Berat Kandil’ini tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

A.ARAN