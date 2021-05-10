BAŞKAN CANDAN’DAN KADİR GECESİ MESAJI

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Candan şunları kaydetti.

” Yüce Mevla’m çok şükür bizleri bu yıl da Ramazan’a kavuşturdu. Orucun ulvi ruhaniyetine mazhar olmak; paylaşmanın, yardıma koşmanın, oruç açmanın güzelliğini yaşamak; sahur vaktinin bereket ve huzurunu doyasıya içimize çekmek Müslümanlara bahşedilmiş bir güzelliktir. Mübarek Ramazan ayı içerisinde ki Kadir Gecesi ise günahlardan arınmak için bize bir fırsat sunmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiş, o gece duaya kalkan ellerin geri çevrilmeyeceği taahhüt edilmiş, Yüce Allah bizleri cennetine almak için adeta kapıları sonuna kadar açmıştır. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Vatanımızı, milletimizi korusun.

Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını milletimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu zor zamanlarda ihtiyaç duyulan tek şey aslında Müslümanlık şuurudur. Çünkü Müslüman bilir ki, İslam dininde ümitsizliğe düşmek yoktur. Her daim umutları yaratan Rabbimiz vardır. Bu salgından kurtulup rahat bir nefes almayı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşünceler ile bütün din kardeşlerimizin, üyelerimizin Kadir Gecesini kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim” dedi.