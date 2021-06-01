BAŞKAN CANDAN’DAN KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRÜ İBRAHİM YAŞAR’A ZİYARET

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Konya Karayolları 3. Bölge Müdürü İbrahim Yaşar’ı ziyaret etti.

AK Parti Çumra İlçe Başkanı Osman Şahin’in de katıldığı ziyaret programında Çumra’da ihtiyaç duyulan ve proje kapsamına alınan yolların karayolları tarafından yatırım programına alınması hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Konya Karayolları 3. Bölge Müdürü İbrahim Yaşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çumra için verimli bir görüşme yaptıklarını kaydeden Başkan Candan; “İlçemiz sınırları içerisinde yer alan yol yatırımları için hazırladığımız projeler hakkında bilgi alışverişi yaptık. 2021 yatırım planlaması dahilinde bu sezon İnşallah Karayollarımızında desteği ile Çumra’nın ihtiyaç duyduğu yollar ile ilgili güzel gelişmeler yaşayacağız. Çumra projelerini görüştüğümüz ziyaretimizde taleplerimize hassasiyet gösteren Sayın Bölge Müdürmüze teşekkür ediyorum.” dedi.A.ARAN