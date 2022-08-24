BAŞKAN CANDAN’DAN KURSLARA ZİYARET

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, bir çok farklı alanda eğitim veren Komek kurslarına ziyarette bulundu. Yaz dönemini çeşitli kurslarda eğitim alarak geçiren çocuklarla bir araya gelen Başkan Candan eğitimcilere ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Candan, Abdülhamid Han Parkında İçeriçumra Köprü Başı Kız Kuran Kursu öğrencilerini ziyarette bulunurken Hz. Aişe-i SıddÎka Kız Kuran Kursu öğrencilerinin hazırlamış olduğu yaz dönemi etkinliklerine de katılım sağladı.

B.ÜNLÜ