BAŞKAN CANDAN’DAN RAMAZAN AYI MESAJI

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan 11 ayın sultanı Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan mesajında; “İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e virüsün etkilerinin gölgesinde de olsa hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız. Ramazan huzur ve bereket ayıdır. Bu ay kutsal kitabımız Kur’anı Kerim’in nazil olmaya başladığı ve oruç ibadetimizi eda ettiğimiz mukaddes bir aydır. Sahuru, orucu, iftarı, teravihi ve mukabelesiyle hayatımıza sayısız güzellik katan ramazan ayı, kalplerimizde, evlerimizde ve tüm yeryüzünde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturmaktadır. Bu ayda ifa edilen zekât, fitre, ikram, infak ve sadakalarla Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışma bilinci güçlenmekte, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da pekişmektedir. Bu Ramazan Ayında yardıma muhtaç insanlarımızın varlıklarını asla unutmamalıyız. Zor günler geçirsek de paylaşmak ve yardımlaşmaktan asla vazgeçmemeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, şifa ve rahmet ayı ramazanın; gönüllerimize ferahlık ve huzur, hanelerimize bereket ve sürur, ülkemize ve tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. İyiliklerimizin ve dualarımızın bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.