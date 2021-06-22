BAŞKAN CANDAN’NDA 26 HAZİRAN MESAJI

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Çumra’nın 26 Haziran 1926’da ilçe oluş tarihinin 95. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Çumra’nın 26 Haziran 1926’da ilçe oluş tarihinin 95. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Candan mesajında; Çumra’nın ilk yerleşim yeri olan Çatalhöyük’ün sınırları içerisinde bulunması nedeniyle geçmişinin Neolotik çağa dayandığını, 26 Haziran 1926’da 877 sayılı kanunla ilçe haline getirildiğini ifade etti.

İlçenin tarihsel sürecine bakıldığında her alanda gelişim kaydettiğini vurgulayan Candan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“ÇUMRA MEDENİYETLERE KILAVUZ OLMUŞ”

“Öyle bir ilçe düşünün ki medeniyetin tohumları burada atılmış, tarihin sıfır noktası olarak kabul edilmiş ve tarih boyunca gelişmiş medeniyetlere adeta bir kılavuz olmuş… İşte bütün değerleri ile ülkemizin göz bebeği güzel ilçemiz, Çatalhöyük’ün şehri Çumra burası… Çatalhöyük insanlık tarihinde çok önemli bir merkezi, Neolitik yaşamda insanların bilinen ilk toplu yaşadığı şehirdir. Yine Çumra’mız tarımsal üretimde ülkemizde önemli bir konuma sahiptir ve ilk tarımın yapıldığı şehirdir… Son yıllarda Çumra’mıza çağ atlatmaya yönelik girişimlerimizle birlikte sanayileşme yolunda da kendini göstermeye başlamıştır.”

“ÇUMRA’NIN BUGÜNLERİ SULTAN ABDÜLHAMİT HAN’IN EMEKLERİYLE ŞEKİL LENDİ”

“Çumra’nın bugünleri Cennet Mekan Sultan 2. Abdülhamit Han’ın emekleriyle şekillendi. Çumra’nın kuruluşunun temellerini atan Abdülhamit Han, o zamanın en büyük iki projesini Çumra’ya kazandırmıştır. Kurukafa Mehmet Efendi ve dönemin Konya Valisi Avlonyalı Ferit Paşa’nın da katkıları ile büyük sulama projeleri Çumra ovasında oluşturulmuş, bugünün ‘Mavi Rüya’ olarak adlandırılan Mavi Tünel Sulama Projesinin de temellerini oluşturmuştur. Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han’ın Çumra’mızda ki bir diğer hatırası Hicaz Demir Yolu Projesidir.

Sultan Abdülhamit Han’ın emri ile 1894 yılında yapımına başlanan ve 1913 yılında bitirilen Hicaz demiryolunun yapımı esnasında Çumra´nın bulunduğu yere bir istasyon yapıldı ve bu bina Çumra´ya yapılan ilk bina oldu. Çarşamba Kanalı´nın açılarak, bataklıkların kurutulup ıslah edilmesi, Konya ovasının sulanması maksadıyla 1907-1914 yıllarında yapılan sulama tesislerinin işletme binaları da Çumra´ya inşa edildi. 1926 yılına gelinceye kadar Çumra deyince bugünkü İçeriçumra Mahallemiz akla gelmekte idi. M. Kemal Atatürk trenle Adana´ya giderken Çumra´da verdiği mola esnasında Çumra istasyonundan etrafı seyredip sulama tesis ve lojmanlarını gördükten sonra ; “Bu şirin beldeyi geliştirmek, buraya önem vermek lazımdır. Çumra İlçe olmaya layıktır”. demiş Atatürk´ün emri üzerine 26 Haziran 1926 tarihinde 877 Sayılı Kanunla Çumra İlçe merkezi haline getirildi.”

“HALKIMIZDAN ALDIĞIMIZ GÜÇ VE İNANÇ İLE İLÇEMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Sevdalısı olduğumuz Çumra’yı bitmek tükenmek bilmeyen azim ve kararlılıkla hizmet edebilmek için çalışmalarımızı ilkelerimizden ödün vermeden sürdürdüklerini dile getiren Başkan Candan; ” ‘İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın’ düsturu ile hareket ederek çalışmalarımızı çevreci ve şeffaf standartlarda daha da yaşanabilir bir Çumra’yı ileriye taşımak adına sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız güç ve inanç ile ilçemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Hizmet edeceğimiz dönem boyunca bize rehberlik edecek Çumra’mın bu güzel insanlarına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. A.ARAN