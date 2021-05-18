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BAŞKAN RECEP CANDAN CANLI YAYINDA İLÇE HALKININ SORULARINI CEVAPLADI

BAŞKAN RECEP CANDAN CANLI YAYINDA İLÇE HALKININ SORULARINI CEVAPLADI

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Mayıs 18, 2021 14:16
BAŞKAN RECEP CANDAN CANLI YAYINDA İLÇE HALKININ SORULARINI CEVAPLADI
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Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Yerel basın ve Sosyal Medya Platformu temsilcilerinin katıldığı “Başkana Soruyorum” başlıklı canlı yayında soruları cevapladı.
Program sonrası açıklamada bulunan Başkan Candan, “Bu akşam Çumra’mızın önemli meselelerine değindiğimiz, istişare ve şiar edindiğimiz ‘ Biz Birlikte Çumra’yız ‘ anlayışıyla hemşehrilerimizin de doğrudan katılım sağladığı çok verimli bir yayına hep birlikte imza attık.
İlçemizin giderilmesi gereken ihtiyaçlarını masaya yatırdığımız bu güzel yayına soruları ile katkı sağlayan başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere yayınımıza katılan sosyal medya platformu yöneticileri ve basınımızın güzide temsilcilerine çok teşekkür ediyorum.
Bu tarz programlarımız ile Çumra’da İstişare ve ortak akıl kültürünü arttırarak devam ettireceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.
A.ARAN

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