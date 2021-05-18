BAŞKAN RECEP CANDAN ESNAFLA BAYRAMLAŞTI VE HASBİHÂL ETTİ

Yeni normalin ilk gününde hemşehrileri ile bir araya gelen Recep Candan , esnafla hasbihâl etti ve bayramlaştı.

Esnaf ziyareti sonrası Pazar yerinide ziyaret etti.

Recap Candan ;”Rabbim hepimizin sağlıkla idrak edeceği, esnafımızın Arefe günü bereketini yaşayacağı bayramlara eriştirsin inşallah… Pazar esnafımızı ziyaret ederek bereketli kazançlar diledik. Esnafımız ve hemşehrilerimizle Çumra’mıza dair konuştuk. Bayramlarını tebrik ettik.

Alışveriş yaparken maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyan pazar esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”dedi. A.ARAN