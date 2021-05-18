Yeni normalin ilk gününde hemşehrileri ile bir araya gelen Recep Candan , esnafla hasbihâl etti ve bayramlaştı.
Esnaf ziyareti sonrası Pazar yerinide ziyaret etti.
Recap Candan ;”Rabbim hepimizin sağlıkla idrak edeceği, esnafımızın Arefe günü bereketini yaşayacağı bayramlara eriştirsin inşallah… Pazar esnafımızı ziyaret ederek bereketli kazançlar diledik. Esnafımız ve hemşehrilerimizle Çumra’mıza dair konuştuk. Bayramlarını tebrik ettik.
Alışveriş yaparken maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyan pazar esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”dedi. A.ARAN
GÜNDEM19 Mayıs 2021
GÜNDEM19 Mayıs 2021
GÜNDEM19 Mayıs 2021
GÜNDEM19 Mayıs 2021
GÜNDEM19 Mayıs 2021
GÜNDEM19 Mayıs 2021
SPOR19 Mayıs 2021
BAŞKAN RECEP CANDAN ESNAFLA BAYRAMLAŞTI VE HASBİHÂL ETTİ
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI RECEP CANDAN ÇALIŞAN EMNİYET VE SAĞLIK PERSONELİ İLE BAYRAMLAŞTI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.