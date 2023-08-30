Son dakika haberleri
Anasayfa / Konya Haber / Beyşehir ilçesine yüksek tonajlı araçlara ceza kesiliyor

Beyşehir ilçesine yüksek tonajlı araçlara ceza kesiliyor

ABONE OL
Ağustos 30, 2023 09:39
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 30.08.2023 12:42

Konya’nın Beyşehir ilçe merkezine giriş yapan yüksek tonajlı araçlara ceza kesiliyor. Yüksek tonajlı araçların trafiği olumsuz etkilemesi için alınan kararla, ilçe merkezinden geçişleri 24 saat boyunca yasaklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Bürosu ekipleri denetimleri sıklaştırarak yasağa uymayan araç ve sürücülere cezai işlem uygulamaya başladı.

Konya’nın Beyşehir ilçe merkezine giriş yapan yüksek tonajlı araçlara ceza kesiliyor.

Yüksek tonajlı araçların trafiği olumsuz etkilemesi için Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yeni bir karar alındı.

Karara göre, yüksek tonajlı araçların ilçe merkezinden geçişleri 24 saat boyunca yasaklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Bürosu Amirliğine bağlı ekipler ise alınan kararın uygulanmaya başlanmasının ardından denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, çevre yolu yerine ilçe merkezini kullanarak yasağa uymayan araç ve sürücülerine cezai işlem uygulamaya başladı.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

DÜNYA

17 dakika önce

İşgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler çocuğu alıkoydu, Filistinli kadınlar gözaltına alındı

DÜNYA

28 dakika önce

Rus profesörden bomba Prigojin iddiası: Hayatta ve intikamını planlıyor

DÜNYA

39 dakika önce

Çin, Gabon’da düzenin sağlanması ve Cumhurbaşkanı Bongo’nun güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı

DÜNYA

50 dakika önce

Kanada’da Yatılı Kilise Okulunda 93 Çocuk Mezarı Bulundu

DÜNYA

1 saat önce

Azerbaycan Kızılayı’nın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği yardım Rus güçleri tarafından bekletiliyor

DÜNYA

1 saat önce

Güneydoğu Asya’da İyi Eğitimli İnsanlar Online Dolandırıcılığa Zorlanıyor

DÜNYA

1 saat önce

Litvanya’da Şiddetli Fırtına ve Şimşekler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.