Beyşehir ilçesine yüksek tonajlı araçlara ceza kesiliyor

Son Güncelleme: 30.08.2023 12:42

Konya’nın Beyşehir ilçe merkezine giriş yapan yüksek tonajlı araçlara ceza kesiliyor. Yüksek tonajlı araçların trafiği olumsuz etkilemesi için alınan kararla, ilçe merkezinden geçişleri 24 saat boyunca yasaklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Bürosu ekipleri denetimleri sıklaştırarak yasağa uymayan araç ve sürücülere cezai işlem uygulamaya başladı.

Konya’nın Beyşehir ilçe merkezine giriş yapan yüksek tonajlı araçlara ceza kesiliyor.

Yüksek tonajlı araçların trafiği olumsuz etkilemesi için Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yeni bir karar alındı.

Karara göre, yüksek tonajlı araçların ilçe merkezinden geçişleri 24 saat boyunca yasaklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Bürosu Amirliğine bağlı ekipler ise alınan kararın uygulanmaya başlanmasının ardından denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, çevre yolu yerine ilçe merkezini kullanarak yasağa uymayan araç ve sürücülerine cezai işlem uygulamaya başladı.

Kaynak: AA



