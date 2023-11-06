BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,27 artışla 7.881,17 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 175,18 puan değer kazandı.

Cuma günü 7.705,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 86,85 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak 7.792,84 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.788,61, en yüksek 7.897,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 2,32, mali endeks yüzde 2,10, hizmetler endeksi yüzde 2,15 ve teknoloji endeksi yüzde 2,40 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 96’sı yükselirken, 4’ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri THY, Tüpraş, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Astor Enerji ve İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.987 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,02, bileşik getirisi yüzde 38,09 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2400 ve dolar/yen paritesi 150,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,4320 liradan, avro 30,5590 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.987 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,2 yükselişle 86 dolardan işlem görüyor.