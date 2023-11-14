BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 102,75 puan artarak 7.671,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 33,07 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 7.601,37 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.520,02, en yüksek 7.689,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 artışla 7.671,05 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,26, sanayi endeksi yüzde 1,43, hizmetler endeksi yüzde 1,05, mali endeks yüzde 0,98 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 143,74 puan ve yüzde 1,81 kazançla 8.079,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65’i prim yaptı, 34’ü geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Bankası (C) ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 1.966 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.966 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 artışla 1 milyon 841 bin 900 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,03’ten, bileşik getirisi de yüzde 41,65’ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,5626 lira, satışta 28,6771 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,5220 lira, satışta 28,6363 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2450, dolar/yen paritesi de 150,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 83,5 dolardan işlem görüyor.