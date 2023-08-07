Bodrum’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Güvercinlik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 uçak, 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.
Ekiplerin etkin mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında, 2 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
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