Boş arazide yangın çıktı, alevler evlere doğru ilerliyor

KAYSERİ – Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Yılanlı Dağı’nda anız yangını çıktı. Tepede başlayan yangında alevler evlere doğru ilerlerken ekipler ve vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

İlçeye bağlı Sakarya mahallesinde bulunan Yılanlı Dağın tepesinde öğle saatlerinde anız yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, yerleşim yerlerine doğru ilerlerken ekipler de yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde çalışıyor. Vatandaşlar da yangını söndürebilmek için ekiplere katılırken, bölge sakini Ali Okgaç; “Yangın dağın diğer tarafında başladı. 1 saat içerisinde buraya doğru yaklaştı” dedi. Hüseyin Vahit İkiler ise; “Yangın evime yaklaşık 30 metre mesafede devam ediyor. Yaklaşık 2 saat önce çıktı. Yıllar önce bu dağ hep çam ağacıydı. O yanan çamlar bizim evladımızdı” diye konuştu.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.