Bursa Yenişehir ilçesine dev yatırım

Türkiye’nin en önemli tarım ilçelerinden birisi olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde uluslararası bir firma tarafından yeni yapılacak dev yatırım, ilçeye ve bölgeye büyük katkı sağlayacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ın görev süresinde bugüne kadar 3 bin 600 kişiye iş imkanı sağlanırken ilçeye gelecek yeni dev yatırım ilçeye ve bölgeye büyük katlı sağlayacak. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Göreve geldiğimizden bu yana kadar en hassas olduğumuzun konuların başında istihdam geliyordu. Vatandaşlarımızın bizlerden isteklerinde ilk sıralarda iş konusu geliyordu. 2023 başı itibariyle 3 bin 600 kişiye iş imkanı sağlanmış bunlar tek, tek isim, isim kayıtlıdır. Yine bugün 30 insanımıza yeni iş imkanı sağlandı. Her gün Yenişehir’den 30 servis aracı komşu ilçelere işçi götürüyor. Görev süremiz içinde ilçeye iki fabrika gelmesini sağladık. Şimdi yine bir fabrikamız ilçede yeni iş sahası açmaya çalışıyor. Bu gerçekleştiğinde yeni işçi olarak 500-600 arasında insanımıza iş imkanı olacak” diye konuştu.

Başkan Aydın, “Yaptığımız anlaşma çevresinde yeni bir ulusal firma 40 bin metrekare üzerinde 25 bin metre kara kapalı alan fabrika yapacak. Burada buzhane ve paketleme tesisleri yapılacak. İnşaat ihalesi bugün itibariyle yapıldı. Burasının nasip olursa 14 ay sonunda hizmete geçmesi bekleniyor. Burasının temeli atıldığında 300 kişiye yeni iş imkanı olacak bu rakam yazın 600’lere kadar çıkacağı tarafımıza bildirildi. Bu iş yerinin faaliyete geçmesi ile birlikte günde 100 tır sevkiyat olması bekleniyor. Yeni iş imkanı ile birlikte bu yatırım çiftçimize esnafımıza bölgemize büyük katkı sağlayacak. Yenişehir artık eski Yenişehir değil gelişen Türkiye genelinde tarımı ile ön plana çıkan bir ilçemizdir. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’den aldığımız talimatlar doğrultusunda, üretken belediyeciliğin en güzel örneği ilçemizde yaşanmaktadır” dedi. – BURSA