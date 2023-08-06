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Bursa’da Geri Dönüşüm Malzemelerinin Tutuşmasıyla Başlayan Yangın Söndürüldü

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Ağustos 6, 2023 01:14
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Bursa’da bir evin bahçesindeki geri dönüşüm malzemelerinin tutuşmasıyla başlayan ve bitişikteki iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi Zümrüt Sokak’taki bir evin bahçesinde bulunan karton, plastik ve sünger gibi geri dönüşüm malzemeleri, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bahçenin bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın zeminindeki araba tamirhanesine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında tamirhanedeki bir otomobil zarar gördü.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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