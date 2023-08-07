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Bursa’da takla atan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

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Ağustos 7, 2023 18:29
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Bursa’da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Abidin Çavdar idaresindeki 16 BAD 950 plakalı otomobil, Bursa- Yalova Karayolu Orhangazi istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak alana girerek takla attı.

Kazanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi dışarı savruldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Çavdar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan Berke Candarı, Onur Şenol (21) ve Eren Kaya (21) Orhangazi ile Gemlik Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Yaralılardan Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıca, polis ekiplerince yapılan incelemelerde araçta bulunan emniyet kemerlerinin kullanılmadığı, bazılarının ise koltuk arkasından çekilerek takıldığı tespit edildi.
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