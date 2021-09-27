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Cahit Aküzüm Caddesinde Yol Çalışmaları Tamamlandı

Cahit Aküzüm Caddesinde Yol Çalışmaları Tamamlandı

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Eylül 27, 2021 06:59
Cahit Aküzüm Caddesinde Yol Çalışmaları Tamamlandı
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İlçe içi ulaşımda yaşanan sorunların kaldırılması hedefiyle çıkmaz sokak sayısını azaltan Çumra Belediyesi, Baraj Mahallesi’nde ulaşıma engel olan binanın yıkılması ile Cahit Aküzüm ile Atatürk Caddesi’ni birbirine bağladı. Ulaşımdaki  tıkanıklığın önlenmesi ile birlikte cadde üzerinde Çumra Belediyesi ekiplerince asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, ilçede belirli noktalarda ulaşımı rahatlatmak  için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Candan yaptığı açıklamada; “ Cahit Aküzüm Caddemiz; DSİ bölgesi, Necmettin Erbakan Parkı ve çarşı merkezine ulaşımı sağlayan alt geçide bağlı olan bir Caddemizdi. Ancak geçtiğimiz yıllarda hızlı tren çalışmaları dolayısıyla Devlet Demir Yollarının daha geniş bir alanı kullanması nedeniyle Cahit Aküzüm Caddemizin Necmettin Erbakan parkıyla kesiştiği noktada yaklaşık 150 – 200 metrelik bir alanda yol kapanmış ve cadde çıkmaz sokak durumuna düşmüştü.

Burada arsa sahiplerimizinde bizlere yardımcı olmasıyla tıkanıklığı ortadan kaldırarak Cahit Aküzüm ve Atatürk Caddelerini birbirine bağladık ve asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Mahallemize hayırlı olsun.”dedi.

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