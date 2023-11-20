28,76790.3%
31,45700.38%
1.818,81-0,40%
7959.12-0,40%
Çanakkale Ticaret Borsası’nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 7 liradan işlem gördü.
Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg7,00HTSPirinç (uzun tane)Kg45,00HTSBuğday unuKg18,00HTSAyçiçeği (yağlık)Kg15,45HTSÇeltikKg18,71MTSBuğday (ekmeklik)Kg6,00MTSPatatesKg5,21MTSKuru soğanKg3,06MTS Zeytinyağı (sızma)Kg188,00MTSKuru fasulyeKg64,00MTSİnek sütüLitre13,32MTSKeçi sütüLitre14,00MTSHTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
DÜNYA20 Kasım 2023
DÜNYA20 Kasım 2023
DÜNYA20 Kasım 2023
DÜNYA20 Kasım 2023
DÜNYA20 Kasım 2023
DÜNYA20 Kasım 2023
DÜNYA20 Kasım 2023
Çanakkale Ticaret Borsası’nda Yemlik Arpa 7 TL’den İşlem Gördü
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