Bölgesel Amatör Futbol Lig 4. Bölge 2. Grup’ta 9. hafta maçlarıyla devam etti. Ç.Çumra Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Elit Naturel Eşmekaya-Sultanhanısporu 2-0 yendi.
Ç. Çumra Belediyespor gollerini 30. dakikada Hüseyin Aybars Tüfekci ve 87. dakikada Batuhan Güvenç attı. Çumra Çatalhüyük Belediyespor bir maç eksikle haftayı 17 puanla 5. Sırada tamamladı.
Bölgesel Amatör Futbol Lig 4. Bölge 2. Grup’ta 8. hafta maçları hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Ç. Çumra Belediyespor-Gölyazı Belediyespor maçı Bugün Çumra Durmuş Ali Çalık Şehir Stadyumunda saat 14.00 oynanacak
10. hafta maçında 30 Ocak 2022 tarihinde başlayacak. İkinci yarının ilk haftasında Ç.Çumra Belediyespor Isparta 32 Emresporla deplasmanda karşılaşacak.
D.DOĞAN
GÜNDEM30 Aralık 2021
GÜNDEM30 Aralık 2021
GÜNDEM30 Aralık 2021
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Çumra’da Haydi Konuş Bakalım Münazara Finali Yapıldı
ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR, ELİT NATUREL EŞMEKAYA SULTANHANISPORU 2-0 YENDİ
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