ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR TÜRKİYE YOL BİSİKLETİ ŞAMPİYONASI’NA DAMGASINI VURDU

18 – 20 Haziran tarihleri arasında Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya’da gerçekleştirilen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası’nda Çatalhüyük Çumra Belediyespor tarihi bir rekora imza attı. Konya’da düzenlenen 40 takımdan 645 sporcunun yer aldığı Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun ilk günü, büyük bayanlar, büyük erkekler, genç erkekler, yıldız erkekler, yıldız B erkekler, yıldız bayanlar ve genç bayanlar kategorilerinde zamana karşı yarışları gerçekleştirdi. Yarışmaya katılan sporcular, Adana yolu kavşağından başlayarak Çumra’ya kadar pedal çevirdi. Çatalhüyük Çumra Belediyespor turnuvaya farklı klasmanlarda elde ettiği sonuçlarla damga vurdu.

Son olarak Malatya’da düzenlenen Levent Vadisi dağ bisikleti müsabakasında 1.’cilik elde eden Çatalhüyük Çumra Belediye Spor’un başarılı genç sporcusu Ramazan Yılmaz Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonasında da Yıldız A kategorisinde zamana karşı Türkiye şampiyonluğu ve Yol yarışı Türkiye şampiyonluğu sonuçları ile kürsüdeki yerini korudu.

Öte yandan Çatalhüyük Çumra Belediyespor’da; Muhammet Çevik Genç Erkekler kategorisinde, Furkan Kılıç Yıldız B kategorisinde, Fatma Nur Doğan Genç Bayan kategorisinde, Emine Adanalı Yıldız Bayan kategorisinde ve takım olarak ise Yıldız A, Gençler, Yıldız B ve Yıldız Bayan kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğu başarısına ulaştılar.

A.ARAN