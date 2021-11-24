ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR, YENİDEN LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Bölgesel Amatör Lig’de 4. hafta maçları oynandı. 4. Bölge 2. Grup’ta Çatalhüyük Çumra Belediyespor yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Bölgesel Amatör Lig’de 4. hafta maçları oynandı. Lider olan Eskil Belediyespor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden Çatalhüyük Çumra Belediyespor, 1 haftalık aranın ardından yeniden liderlik koltuğuna otururken zirveyi Sarayönü Belediyespor’la paylaştı.

Çatalhüyük Çumra Belediyespor golleri 6. dakikada Nihat Özeren, 44. dakikada Mücahit Tarhan, 90+2. dakikada Mehmet Gaffar Öz attı.

Eskil Belediyespor golleri 17. Dakikada Mehmet İncesu, 85. Dakikada Zafer Yıldız attı.

Bölgesel Amatör Lig’de 4. Bölge 2. Grupta 4. Hafta oynanan diğer maçlarda şöyle;

Su Durağı Gençler Brl. 0 – 3 Isparta 32 Emre Spor,Sarayönü Belediyespor 3 – 0, Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanı Spor, Gölyazı Bld.Spor 1 – 2 Konya Ereğlispor, Gelendostspor 0 – 1 Akşehir Spor, Eskil Belediye Spor 2 – 3 Çatalhüyük Çumra Bld.Spor.

Lider Ç.Çumra Belediyespor 5. haftada kendi sahasında Gelendostspor’la 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 14.00’te Çumra Durmuş Ali Çalık Şehir Stadyumunda oynanacak.

A.ARAN