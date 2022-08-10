ÇATALHÜYÜK TANITIM GÜNLERİNDE SON GÜN

Çumra Belediyesi, ilk ev mimarisi, ilk manzara resmi, ana tanrıça kültü gibi özgün buluntuları ve inanç eserleri ile insanlık tarihine ışık tutan, yaklaşık 9400 yıllık tarihe sahip Çatalhüyük’te tanıtım günleri düzenledi. 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayan Çatalhüyük Tanıtım Günleri bugün saat 20.00’de son bulacak.

Konya Büyükşehir ve Çumra Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen sergide, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin emekleri ile hazırlanmış olan çiniler, dokuma ürünleri ve birçok farklı ürün için sergi ve satış alanları oluşturuldu.

Büyükşehir belediyesinin desteğiyle Konya’dan Çumra’ya belirli saatlerde servis kaldırılarak kolay ulaşım sağlanan tanıtım günlerine Belediye Başkanı Recep Candan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız ve Halk Eğitim Müdürü Ahmet Bülbül ziyarette bulundu. A.ARAN