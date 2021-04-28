ÇATLAHÖYÜK ŞEHRİ ÇUMRA FOTOTĞRAF YARIŞMASI SONA ERDİ

Çumra Belediyesi tarafından; ilçe sınırları içindeki doğal güzellikler, kültürel değerler, tarihi mekanların fotoğraflanması amacıyla düzenlenen Çatalhöyük Şehri Çumra Fotoğraf Yarışması düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Amatör ve profesyonel olmak üzere tüm fotoğrafçıların katılabildiği Çumra ilçe sınırlarındaki tarihi ve kültürel mekanların kadrajlara taşınması ve ortaya çıkacak fotoğraflarla da ilçe için görsel bir arşiv oluşturulması hedeflenen Çatalhöyük Şehri Çumra Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Sultan Abdülhamit Han Bilgehanesi’nde düzenlenen programda dereceye giren fotoğraflar jüri üyeleri; KONFAD Başkanı Erkan Mumcu, Adem Doğan, Kerim Arı, Bülent Pirinçci ve Yüksel Açıkgöz tarafından değerlendirildi. Dereye giren ve mansiyon alan fotoğrafların sahiplerine ödüllerini Çumra Belediye Başkanı Recep Candan verdi.

Çatalhöyük Şehri Çumra Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren ilk üç isim arasında birincilik ödülünü Hakan Gümüş, İkincilik ödülünü Erdoğan Karadağlıoğlu ve üçüncülük ödülünü ise Mürsel Çetin aldı.

Yarışmada derece giren fotoğrafların sahiplerine; birincilik için tam altın, ikincilik için yarım altın ve üçüncülük içinse çeyrek altın verildi.

Ayrıca mansiyon ödülü alan fotoğrafların sahipleri de ödüllendirildi.

Fotoğraf yarışmasına da ismini veren Neolitik kent Çatalhöyük’ün tanıtımı için çalıştıklarının altını çizen Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “ Yarışmaya 210 fotoğraf sever katıldı ve seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda ödüller sahiplerini buldu” dedi.

Başkan Candan Çatlahöyük Şehri Çumra Fotoğraf Yarışması ile tarihin en eski yerleşim birimi olan Çumra’nın önemine vurgu yapmak istediklerini kaydetti. Candan; “Fotoğraf yarışmamız ile 9 bin yıllık bir geçmişe sahip, medeniyetlerin öncüsü konumundaki Çatalhöyük Şehri Çumra’mızın dünya tarihindeki müstesna yerini, kültür ve sanat faaliyetlerimiz ile daha fazla ön plana çıkarmak istedik. Bu nedenle ilçemizin kadim medeniyeti olan Çatalhöyük Neolotik kenti başta olmak üzere Çumra’mızın tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini içerisinde barındıran noktaları farklı bakış açıları ile fotoğraf sanatına merak duyan yarışmacılarımızın objektiflerinden yansıtmaları için böyle bir etkinlik düzenledik. İlçemizin her anlamda güzelliklerini, zenginliklerini ve kültürel dokusunu işleyen bir çok fotoğrafın yer alması Çumra Belediyesi olarak bizleri mutlu etti. İlerleyen zamanlarda Çumra’mızın tanıtımına değer katan bu tür fotoğraf yarışmalarımızı farklı kategorilerde düzenlemeye devam edeceğiz. Dereceye giren yarışmacılarımızı tebrik ediyor, Çumra’mızın tanıtımına katkı sağlayan tüm yarışmacılarımıza ve jüri üyelerimiz KONFAD Başkanı Erkan Mumcu, Adem Doğan, Kerim Arı, M. Bülent Pirinçci ve Yüksel Açıkgöz’e teşekkür ediyorum.” dedi.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.