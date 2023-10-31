Çeltik Fiyatının Revize Edilmesi Talep Ediliyor

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, açıklanan çeltik fiyatının revize edilmesi gerektiğini söyledi. Arabacı, “Bu yıl geçtiğimiz yıllara baktığımızda genel anlamda verim olarak aşağı yukarı yüzde 15 verim düşüklüğü var. Verimle birlikte randımanda da geçen yıl aldığımız randıman yok. O yüzden piyasaların daha iyi olmasını bekliyorduk. Hatta TMO’nun da bu zamana kadar açıklamayıp, eğer ki daha düşük olursa fiyata müdahale edeceğini ve üreticiyi ezdirmeyeceğini düşünüyorduk” dedi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bugün yaptığı açıklamada, çeltik üreticisinin açıklanan fiyatı az bularak hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) çeltik satış fiyatını revize etmesi gerektiğini söyledi.

“TMO’NUN FİYATI REVİZE ETMESİNİ TALEP EDİYORUM”

Hüseyin Arabacı, şunları söyledi:

“Bu yıl geçtiğimiz yıllara baktığımızda genel anlamda verim olarak aşağı yukarı yüzde 15 verim düşüklüğü var. Verimle birlikte randımanda da geçen yıl aldığımız randıman yok. O yüzden piyasaların daha iyi olmasını bekliyorduk. Hatta TMO’nun da bu zamana kadar açıklamayıp, eğer ki daha düşük olursa fiyata müdahale edeceğini ve üreticiyi ezdirmeyeceğini düşünüyorduk ama bu fiyatların tam düştüğü noktada TMO’nun açıklamış olduğu bu fiyat, serbest piyasada oluşan rakamlar üzerinde oldu. Üretici olarak bizleri biraz üzdü. Beklentimiz ufak tanede en az 20 lira ve üzeriydi. Yani 20 ile 30 lira bandında ürüne göre fiyat olmasını bekliyorduk. Alım yok, üretici satmak istese bile ürününü satabileceği alıcı bulamıyor bugünlerde. İnşallah önümüzdeki süreçte TMO’nun bu fiyatı tekrar revize etmesini talep ediyorum çünkü üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi gerekli. Bugün baktığımızda bu fiyatlarla üretici belki zarar etmiyor ama çok ciddi anlamda paralar da kazanamıyor çünkü ülkemizde enflasyon var ve üretici ürününü senede bir kez çıkarıyor, 12 ay boyunca idare etmek zorunda. Hep enflasyon ortamında üretim yapmaya çalışıyoruz. Bugün için belki çok zarar etmiyoruz ama 1-2 ay sonra, önümüzdeki döneme doğru bu rakamlarla üretimin sürdürülebilirliği çok zor olacaktır. O yüzde devletimizin bu açıklanan fiyatları gözden geçirip revize etmesini talep ediyorum.”