Çerkezköy’den Rusya’ya İhracat Yapan İşletme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Okan Yıldırım, enjeksiyon kalıpları üreten işletmesini devlet desteğiyle büyüterek Rusya’ya ihracata başladı.

Sektörde uzun yıllar farklı firmalarda çalışan Yıldırım, daha sonra kendi işini yapmaya karar verdi.

Yıldırım, plastik enjeksiyon kalıpları üretmek için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilik kursuna katıldı.

İşletmesini kurduktan sonra KOSGEB’den aldığı hibeyle 2021 yılında plastik enjeksiyon kalıpları üretmeye başlayan Yıldırım, Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra, 2022’de Rusya’ya ürün gönderdi.

Ürettiği kalıpların yüzde 70’ini Rusya’ya ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan Yıldırım, 15 kişiye istihdam sağlıyor.

Yıldırım, AA muhabirine, ülke ekonomisine katkı sağlayan bir firma olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Orta düzey teknolojik firmalara yönelik desteklerden yararlanarak KOSGEB’den destek aldıklarını ifade eden Yıldırım, “Burası ben dahil 16 kişilik bir imalat atölyesi. Burada yoğunluklu olarak plastik enjeksiyon kalıpları yapılıyor. Makine, yedek parçalar, seri imalat parçalar yapılıyor. Yani talaşlı imalat üzerine yapılabilecek aslında birçok şey yapılıyor. Burada çalışanların çoğu genç arkadaşlarımız.” dedi.

Yıldırım, üretime başladıkları ilk yıl yerli piyasaya hizmet ettiklerini aktararak, artık ihracat için çalıştıklarını dile getirdi.

Farklı sektörlerden gelen taleplere göre de kalıplar ürettiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

” Gebze’de ve Düzce’de otomotiv sektörüne plastik enjeksiyon kalıpları yaptık. 2022’de de otomotiv sektörüne, züccaciye ve elektrik sektörüne kalıplar yaptık. 2022’de Rusya’dan büyük proje aldık. 2022’nin son çeyreği gibi Rusya’ya kalıp yapmaya başladık. Bu yıl bir proje daha aldık. 2023’te şimdiye kadar 20 milyon liranın üstüne ihracat yaptık diyebilirim. 2024 yılındaki hedefimiz daha çok Avrupa pazarına ihracat yapabiliyor olmak. Hem seri imalat parçalarla hem plastik enjeksiyon kalıplarıyla Avrupa Birliği ülkelerine satış yapmayı hedefliyoruz.”

Yıldırım, hayallerini gerçekleştirmek isteyenlerin kendi işlerini yapmaktan korkmamaları gerektiğini vurgulayarak, “Etraftakilerin, KOSGEB desteğinin zor olduğu veya bu destekten faydalanmak için birçok şartı taşımanın lazım olduğu sözlerine bakmasınlar. Tamamen kendileri araştırsınlar, kendileri karar versinler. Ben çok kolay, çok hızlı bir şekilde bu desteği aldım. Şimdi işletmemde istihdam ettiğim gençlerle çalışmaktan mutluyum.” ifadelerini kullandı.