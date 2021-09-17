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Anasayfa / Çumra Haber / ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÇUMRA – OKÇU MİLLET BAHÇEMİZİN İHALESİ YAPILDI.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÇUMRA – OKÇU MİLLET BAHÇEMİZİN İHALESİ YAPILDI.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÇUMRA – OKÇU MİLLET BAHÇEMİZİN İHALESİ YAPILDI.

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Eylül 17, 2021 06:27
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÇUMRA – OKÇU MİLLET BAHÇEMİZİN İHALESİ YAPILDI.
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Proje içerisinde; çocuk oyun alanları, millet kıraathanesi ve diğer sosyal donatılar yer alacak.
Çumra Belediye Başkanı Recep Candan konuşmasında “İnşallah güzel olacak, Çumramıza ve Okçumuza yakışacak olan bu güzel yatırımı ilçemize kazandıran Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Hemşehrimiz, Gururumuz Murat Kurum Bakanımıza tüm Çumralı hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz.

İlçemize ve Mahallemize Hayırlı olsun.”dedi. A.ARAN

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