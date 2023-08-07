CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Fındık Fiyatının Açıklanmamasını Eleştirdi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık hasadının başlamışına karşın iktidarın fındık taban fiyatını hala açıklamamasını eleştirerek, “Fındık fiyatının en az 120 TL olarak desteklenerek hükümet tarafından açıklanması lazım. Üretici fındığın dalından tuttu, fiyat hala ortada yok. Peki neden açıklamıyorlar? Çünkü utanıyorlar. Fındık fiyatını açıklamaya utanıyorlar ondan gecikiyorlar. Çünkü fındığın fiyatını, beklenenin altında üreticinin beklediği fiyatın altında açıklayacaklar. O yüzden utanıyorlar da açıklamıyorlar. Fındıkçının, emekçinin alın terinin hakkını verecek şekilde fındık fiyatının açıklanmasını üreticiler bekliyorlar” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu’da fındık bahçelerini gezerek üreticilerle bir araya geldi. Fındıkta maliyetlerin yüksek olduğuna dikkat çeken Adıgüzel, hasadın başlamasına karşın iktidarın fındık fiyatlarını hala açıklamamasını eleştirdi. Fındığın maliyetin kilogram başına 43 lira olduğunu ifade eden Adıgüzel, yüzde 40 refah payı da eklenerek fındık fiyatının en az 120 lira olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

“EN AZ 120 TL OLMALI”

Adıgüzel’in dinlediği bir kadın üretici, “Sadece fındığın fiyatını soruyorlar. Bir kilo domates 20 lira. Bir ekmek 7,5 TL. Bir işçinin sadece gelişi gidişi günlük 50 TL’ye denk geliyor. Manava gidiyorsun, markete gidiyorsun daha pahalı. Millet sadece ekmekle geliyor (öğle öğününü kastediyor) desem daha doğru olur. Fındığın en az 100-120 TL olması lazım… Bizi ancak bu kurtarır” dedi.

“FINDIK FİYATINI ÜRETİCİNİN BEKLEDİĞİ FİYATIN ALTINDA AÇIKLAYACAKLAR”

Geçen yıla göre bu yıl fındık taban fiyatın açıklanmasında bir hafta geç kalındığını belirten Mustafa Adıgüzel, fındık bahçelerinden iktidara seslenerek şunları söyledi:

“Üretici bahçeye girdi. Fındığın dalından tuttu, yevmiye belli, ilaç fiyatı belli, katır fiyatına kadar belli. Belli olmayan tek şey fındık fiyatı. ‘Üretici dalından tutmadan fiyatı belirleyin’ dedik. Defalarca konuştuk, yine fiyat ortada yok, üretici bahçeye girdi. Geçen yıl 30 Temmuz’da fındık fiyatı açıklanmıştı. Bunun üzerinden bir hafta geçti. Bekledik, bekledik, konuşmayalım bakalım ne oluyor dedik fakat biz konuşmayınca kimse yerinden kımıldamıyor. Bu bahçede emek dökenler, bu bahçesin sahibi de fındıkçı da artık herkes fındık fiyatını merak ediyor. Çünkü masraf yapılıyor. Şu ana kadar dünya masraf yapıldı. Yani katır fiyatı bile belli, çünkü katırın bir sahibi var ama fındığın sahibi yok. Peki fındık fiyatı ne olmalı? Geçen yıl 43 lira maliyeti vardı 53 TL fiyat verdiniz. Hem ziraat odaları hem serbest ziraat mühendisleri fındık maliyetini belirledi. Fındık maliyeti bu yıl 85 lira. Yüzde 40 da bir refah payı koyduğunuzda fındık fiyatının en az 120 TL olması lazım. Biz CHP olarak fındığa 4 dolar istemiştik. Bugünkü dolar kuru üzerinden bakarsanız 90 TL’nin üzerine çıkıyor. Ancak dolar kurunun baskıda olduğunu, kur koruması nedeniyle doların gerçek fiyatı olmadığını belirtmek istiyoruz. Çünkü geçen yıl 43 lira fındık maliyeti varken aynı dolar kurundan bugün baktığınızda 72 TL olması gerekiyor. 72 lira değil neden 85 lira? Çünkü maliyetler çok arttı, doların artışından daha çok arttı. Gübre, yakıt, ilaç fiyatı dolardan daha çok arttı. Bugünkü doların gerçek kurunun 30 lira üzerinde olduğunu hesap edersek fındığın 120 liradan aşağı olmaması lazım. Maliyetin 85 lira olduğu yerde yüzde 40 refah payını koyunca yine 120 TL’ye denk geliyor. Onun için bu fındık fiyatının en az 120 TL olarak desteklenerek hükümet tarafından açıklanması lazım. Üretici fındığın dalından tuttu, fiyat hala ortada yok. Peki neden açıklamıyorlar? Çünkü utanıyorlar. Fındık fiyatını açıklamaya utanıyorlar ondan gecikiyorlar. Çünkü fındığın fiyatını, beklenenin altında üreticinin beklediği fiyatın altında açıklayacaklar. O yüzden utanıyorlar da açıklamıyorlar. Derhal fındıkçının, emekçinin alın terinin hakkını verecek şekilde fındık fiyatının açıklanmasını üreticiler bekliyorlar.”