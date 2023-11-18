Çiftçi Kayıt Sistemi’nde Değişiklik: Mülkiyet Sorunu Olan Alanlar Taahhütname ile Kayıt Altına Alınabilecek

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmeliğinde gidilen değişiklikle tarımsal faaliyet yapılan ancak mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan alanlar ‘taahhütname’ belgesi ile kayıt altına alınabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS’ye kayıt olması, kontrollerin yapılması ve sistemin güncellenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, taahhütnameye konu araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilecek.

Bu kapsamda tarımsal faaliyet yapılan ancak mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan alanlar ‘taahhütname’ belgesi ile kayıt altına alınabilecek.

Böylece mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan üreticiler de tarımsal desteklerden yararlanabilecek.

ÇKS’ye kayıtlar yapılırken; hisseye isabet eden alanların bölünerek kiraya verilmesi durumunda, ‘Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’ hükümlerinde yer alan asgari tarımsal büyüklük şartı Hazineden kiralanan alanlarda aranmayacak.

Öte yandan, 1 Eylül’de başlayan 2023-2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 2 Ocak 2024 tarihinde son bulacak. – ANKARA