Çin-Brezilya Hava Kargo Rotası Üzerinden 10.000 Ton Mal Sevk Edildi

ÇEKİM TARİHİ: 10 Kasım 2023

1. Xiamen havalimanından çeşitli görüntüler

3. Xiamen havalimanından çeşitli görüntüler

Çin’in kıyı kenti Xiamen ile Brezilya’nın Sao Paulo kenti arasındaki hava kargo rotası üzerinden 10.000 tondan fazla mal sevk edildi.

Xiamen Uluslararası Havalimanı Limited Şirketi’nin açıklamasına göre rotadaki ihracat ağırlıklı olarak sınır ötesi e-ticaret ürünleri, tıbbi ürünler, yüksek teknoloji ürünleri ve entegre devrelerden, ithalat ise deniz ürünleri ve meyvelerden oluşuyor.

“Xiamen’den Sao Paulo’ya uzanan rota bu yıl 10 Şubat’ta resmen açıldı. Bu yılın Kasım ayı başı itibarıyla, rota üzerinden sevk edilen sınır ötesi e-ticaret ürünlerinin sayısı 10 milyon parçayı, ithalat ve ihracat hacmi ise 10.000 tonu aştı.”

Hava kargo rotasının açılmasıyla, Çin-Brezilya sınır ötesi e-ticaret işletmelerinin artan hava lojistik talepleri karşılanmış oldu.

Xinhua Haber Ajansı Xiamen’den muhabirleri bildiriyor.

(XHTV)