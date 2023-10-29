Çin, iklim değişikliğiyle mücadelede olumlu ilerleme kaydetti

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) — Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, ülkenin iklim değişikliği müdahalesini artırmaya yönelik çabaların sonucunda iklim değişikliğiyle mücadelede olumlu ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Bakanlık tarafından yayımlanan Çin’in iklim değişikliğiyle mücadele politikaları ve eylemlerine ilişkin 2023 raporuna göre, 2022 yılında Çin’in karbon emisyon yoğunluğu 2005 seviyesine göre yüzde 51’den fazla azaldı ve fosil dışı yakıtların Çin’in toplam enerji tüketimindeki payı yüzde 17,5’e ulaştı.

Bakanlık yetkilisi Xia Yingxian’a göre, iklim değişikliğiyle mücadelede uyum ve önleme politikalarına eşit derecede önem veren Çin, 2035 yılına kadar iklim değişikliğine uyum için genel bir plan yaparak düzenlemeleri hazırladı.

Çin, küresel anlamda iklim değişikliği konusunda Güney-Güney ülkeleri arasındaki işbirliğine yoğun olarak katılırken diğer gelişmekte olan ülkelere kapasitesi dahilinde destek ve yardım sağladı.

Rapora göre Eylül 2023 itibarıyla Çin, onlarca gelişmekte olan ülkeyle iklim değişikliği konusunda 48 mutabakat zaptı imzalarken 120’den fazla gelişmekte olan ülkeden 2.300’den fazla yetkili ve teknisyene eğitim verdi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı’na (COP28) sadece bir ay kaldığını hatırlatan Xia’ya göre konferansın düzenlenmesini güçlü şekilde destekleyen Çin, konferansta bir an önce harekete geçilerek işbirliğinin artırılmasına odaklanılması gerektiği yönünde olumlu mesajlar verilmesini bekliyor.