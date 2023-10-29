Çin-Latin Amerika ve Karayipler İş Zirvesi Beijing’de düzenlenecek

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) — 16. Çin- Latin Amerika ve Karayipler (LAC) İş Zirvesi, 2-3 Kasım tarihlerinde ilk kez Beijing’de düzenlenecek. Zirvede, Çin’in bölgedeki ticaret ve yatırımlarının artırılması hedefleniyor.

Zirve her yıl dönüşümlü olarak Çin ve LAC ülkelerinde düzenleniyor. Daha önceki 15 zirvenin düzenlendiği Çin kentleri arasında Chongqing, Hangzhou, Chengdu yer alırken, Şili, Kolombiya, Peru ve Meksika da zirvenin düzenlendiği ülkeler arasında bulunuyor.

Çin Uluslararası Ticaret Odası Genel Sekreteri Sun Xiao, Arjantin, Brezilya, Şili ve Kolombiya gibi 26 LAC ülkesinin yer alacağı zirveye, yaklaşık 400 uluslararası kuruluş temsilcisi, LAC ülkelerinden hükümet yetkilileri, iş dernekleri ve işletme temsilcisinin katılacağını belirtti.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Beijing Alt Konseyi Direktörü Guo Huaigang, “Geçen yıl Beijing zirveye ev sahipliği yapmak için teklif verdi ve bu Beijing ile LAC ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliği için yeni bir fırsat penceresi açtı” dedi.

Guo’ya göre “Açık İnovasyon, Ortak Kalkınma” temalı bu yılki zirve, Çin-LAC işbirliğinin genel durumunda Beijing’in örnek liderliğini ve oynadığı yayılma odaklı rolünü öne çıkararak başkentin özelliklerini tam olarak sergileyecek.

Guo, “LAC ülkeleri enerji kaynakları bakımından zenginken Beijing’in ise yeşil enerji ve yeni enerjili araç konusunda ileri teknolojileri var. İki taraf bu çerçevede işbirliği için iyi bir temele ve geniş bir alana sahip. İki taraf da kültür ve turizm kaynakları bakımından zengin. Kültürel endüstriler, sınır ötesi turizm ve halklar arası etkileşim alanlarında da işbirliği için büyük bir potansiyel var” dedi.