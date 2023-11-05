Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Slovak Şirketlerine Ticaret Fırsatı Sunuyor

Çin’in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Binzhou’nun Huimin ilçesinde su arıtma ekipmanları üreten bir şirkette çalışan bir işçi, 14 Mart 2023. (Fotoğraf Chu Baorui/Xinhua)

Bu yıl Çin’in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin 10. yıldönümünü kutlayacaklarını kaydeden Pavol Antalic, bunun birçok ticaret şirketin ürün ve hizmetlerini CIIE’de sergilemesini kolaylaştıracağını söyledi.

BRATİSLAVA, 4 Kasım (Xinhua) — Slovak-Çin Ortak İş Konseyi Başkanı Pavol Antalic, bu yılki Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nın (CIIE) Slovak şirketleri için daha fazla ticaret fırsatı sağlayacağını söyledi.

Cuma günü Xinhua’ya yaptığı açıklamada “Çin ile 20-30 yıldır ticaret yapıyorum” diyen Antalic, fuarın işletmelerin özellikle gıda ve tüketim malları gibi sektörlerde Çin’e ihracatlarını arttırmaları için bir araç olduğunu sözlerine ekledi.

Çin’in muazzam büyüklüğü ve nüfusuyla dünyanın en büyük tüketici pazarı olduğunu söyleyen Antalic, 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai’da altıncısı düzenlenecek fuarın, uluslararası ticarete odaklanarak yabancı şirketlere mal, hizmet ve teknolojileri için Çin pazarında yer bulma fırsatı sunduğunu belirtti.

Çin’in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Cangzhou’daki Çin-Çek-Slovak Dostluk Müzesinde sergilenen traktörler. (Fotoğraf: Çin-Çek-Slovak Dostluk Çiftliği’nin izniyle)

Bu yıl Çin’in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin 10. yıldönümünü kutlayacaklarını kaydeden Antalic, bunun birçok ticaret şirketinin ürün ve hizmetlerini CIIE’de sergilemesini kolaylaştıracağını söyledi.

İnisiyatifin Çin ve Avrupa arasındaki demiryolu bağlantılarının geliştirilmesine yardımcı olduğunu ve artık çok sayıda trenin gidip geldiğini söyleyen Antalic, inisiyatifin aynı zamanda limanların, demiryolu güzergahlarının, yolların ve otoyolların geliştirilmesini finanse ettiğini de belirtti.

Yabancı bir alıcı, Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde düzenlenen 134. Kanton Fuarı’nın üçüncü aşamasında bir giyim standını ziyaret ediyor, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Geçtiğimiz ay Çin’in güneyindeki Guangzhou kentinde Kanton Fuarı olarak da bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı’nın 134’üncüsü düzenlendi. Antalic, Kanton Fuarı ve CIIE’nin Çin’in dünyaya açılma konusundaki kararlılığını açıkça gösterdiğini söyledi.