28,55900.3%
30,54840.3%
1.776,88-0,79%
7771.34-0,79%
11.11.2023 15:23
Çin’in doğusundaki Shanghai’da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda (CIIE) dünyanın dört bir yanından çok sayıda yüksek kaliteli ürün sergilendi.
SHANGHAİ, 11 Kasım (Xinhua) — Çin’in doğusundaki Shanghai’da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda (CIIE) dünyanın dört bir yanından çok sayıda yüksek kaliteli ürün sergilendi.
Kaynak: Xinhua
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DÜNYA12 Kasım 2023
DÜNYA12 Kasım 2023
DÜNYA12 Kasım 2023
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DÜNYA12 Kasım 2023
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Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda Dünya Çapında Ürünler Sergilendi
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