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Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda Dünya Çapında Ürünler Sergilendi

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Kasım 12, 2023 00:16
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11.11.2023 15:23

Çin’in doğusundaki Shanghai’da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda (CIIE) dünyanın dört bir yanından çok sayıda yüksek kaliteli ürün sergilendi.

SHANGHAİ, 11 Kasım (Xinhua) — Çin’in doğusundaki Shanghai’da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda (CIIE) dünyanın dört bir yanından çok sayıda yüksek kaliteli ürün sergilendi.

Kaynak: Xinhua
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