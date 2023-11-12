Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda Dünya Çapında Ürünler Sergilendi

11.11.2023 15:23

Çin’in doğusundaki Shanghai’da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda (CIIE) dünyanın dört bir yanından çok sayıda yüksek kaliteli ürün sergilendi.

SHANGHAİ, 11 Kasım (Xinhua) — Çin’in doğusundaki Shanghai’da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda (CIIE) dünyanın dört bir yanından çok sayıda yüksek kaliteli ürün sergilendi.

Kaynak: Xinhua



