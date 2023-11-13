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Çin ve ABD Arasında E-ticaret Hava Kargo Rotası Açıldı

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Kasım 13, 2023 15:18
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13.11.2023 18:16

Çin’in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde bulunan Taoxian Uluslararası Havalimanı’nda bir uçağa kargo yükleyen personel, 13 Kasım 2023. Çin’in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang ile ABD’nin Chicago kentini birbirine bağlayan bir e-ticaret hava kargo rotası Pazartesi günü açıldı.

SHENYANG, 13 Kasım (Xinhua) — Çin’in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde bulunan Taoxian Uluslararası Havalimanı’nda bir uçağa kargo yükleyen personel, 13 Kasım 2023.

Çin’in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang ile ABD’nin Chicago kentini birbirine bağlayan bir e-ticaret hava kargo rotası Pazartesi günü açıldı. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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