Çin ve ABD Arasında E-ticaret Hava Kargo Rotası Açıldı

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13.11.2023 18:16
Çin’in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde bulunan Taoxian Uluslararası Havalimanı’nda bir uçağa kargo yükleyen personel, 13 Kasım 2023. Çin’in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang ile ABD’nin Chicago kentini birbirine bağlayan bir e-ticaret hava kargo rotası Pazartesi günü açıldı.
SHENYANG, 13 Kasım (Xinhua) — Çin’in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde bulunan Taoxian Uluslararası Havalimanı’nda bir uçağa kargo yükleyen personel, 13 Kasım 2023.
Çin’in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang ile ABD’nin Chicago kentini birbirine bağlayan bir e-ticaret hava kargo rotası Pazartesi günü açıldı. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
DÜNYA13 Kasım 2023
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