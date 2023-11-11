Çin ve ABD, Ekonomik ve Ticari İlişkileri İyileştirmek İçin Görüşmeler Yaptı

SAN FRANCİSCO, 11 Kasım (Xinhua) — Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD ekonomik ve ticari işler baş temsilcisi He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile San Francisco’da birkaç tur süren görüşmeler gerçekleştirdi.

He, ABD tarafının daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret ediyor.

İki taraf, devlet başkanları arasında varılan önemli ortak mutabakatın uygulanması, iki devlet başkanı arasında San Francisco’da gerçekleştirilecek toplantının ekonomik sonuçlarına yönelik hazırlıkların yapılması ve Çin ile ABD arasındaki ekonomi ve ticari ilişkilerin tekrar sağlıklı ve istikrarlı bir yola sokulmasına yönelik çaba sergiledi.

İki taraf, Çin-ABD ekonomik ilişkileri, ülkelerindeki ekonomik durumlar ve küresel makroekonomik durum, küresel zorluklarla mücadele yolları ve birbirlerinin endişeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ABD’nin iki yönlü yatırım konusunda Çin’e yönelik kısıtlamaları, Çinli işletmelere yönelik yaptırımlar ve Çinli işletmelerin baskılanması, Çin’i hedef alan ihracat kontrolleri ve ek gümrük vergileri hakkındaki endişelerini açık şekilde dile getiren Çin tarafı, bu endişelerin giderilmesi için ABD tarafının samimi şekilde somut adımlar atmasını talep etti.

Görüşmeler samimi, uygulamaya yönelik, derinlemesine ve yapıcı şekilde gerçekleştirildi.

İki taraf, iletişimi artırma, uzlaşı arama, anlaşmazlıkları yönetme ve istenmeyen gerilimlere yol açabilecek yanlış anlamalardan kaçınma konusunda mutabakata vardı. Taraflar, bakan yardımcıları başkanlığında toplanan ve Çin-ABD ekonomik ve ticari işler baş temsilcilerine bağlı ekonomi ve mali çalışma gruplarının kurulmasından ve toplantılar yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çin-ABD ekonomik ve ticari işler baş temsilcilerinin, düzenli şekilde iletişimde bulunmaları konusunda anlaşmaya varıldı.

Ekonomilerini ayrıştırma amacında olmadıklarını vurgulayan taraflar, iki ülkedeki şirketler ve çalışanlar için eşit şartlar öngören ve iki halka fayda sağlayan sağlıklı bir ekonomik ilişki kurulması hedefini memnuniyetle karşıladı.

İki taraf, ekonomik büyüme, finansal istikrar, düzenleme ve yönetime ilişkin olanlar da dahil olmak üzere ortak zorlukların birlikte üstesinden gelinmesi konusunda uzlaşıya vardı. İki taraf, iklim değişikliği ve düşük gelirli ile yükselen ekonomilerin borç konularına ilişkin finansal konularda işbirliği yapma konusunda mutabakata vardı.

Taraflar, uluslararası finansal mimariyi güçlendirme, Uluslararası Para Fonu (IMF) kotalarında anlamlı bir artışı teşvik etme, yeni bir kota formülüyle yeterince temsil edilemeyen üyelerin ve bölgelerin söz hakkını artırma ve çok taraflı kalkınma bankalarının daha iyi, daha büyük ve daha etkin hale gelmesine yönelik reformlarını hızlandırma konusunda anlaşmaya vardı.

Çin tarafı, talep üzerine Çin’in Ukrayna krizi ve İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin pozisyonunu paylaştı.

Çin Başbakan Yardımcısı He ayrıca Çinli ve ABD’li şirketlerin temsilcileriyle de ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.