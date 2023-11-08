Çin’de Çifte 11 Alışveriş Festivali Öncesi Çocuk Giyim İşletmeleri Hızla Üretime Geçiyor

08.11.2023 19:05

– Güncelleme: 19:06

Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Huzhou kentine bağlı Zhili kasabasındaki bir hazır giyim işletmesinin deposunda siparişler için çocuk kıyafetlerini toplayan bir personel, 8 Kasım 2023. Çin’in ‘Çifte 11’ (11 Kasım) online alışveriş festivali yaklaşırken, Zhili kasabasındaki 10.000’den fazla çocuk giyim işletmesi, üretime ve ticari tanıtıma hız verdi. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

HUZHOU, 8 Kasım (Xinhua) — Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Huzhou kentine bağlı Zhili kasabasındaki bir hazır giyim işletmesinin deposunda siparişler için çocuk kıyafetlerini toplayan bir personel, 8 Kasım 2023.

Çin’in “Çifte 11” (11 Kasım) online alışveriş festivali yaklaşırken, Zhili kasabasındaki 10.000’den fazla çocuk giyim işletmesi, üretime ve ticari tanıtıma hız verdi. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua



