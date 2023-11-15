Çin’de Elektrik Üretimi Ekim Ayında Arttı

Çin’de elektrik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artış kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, ekimde elektrik üretimi 704,4 milyar kilovatsaat oldu.

Elektrik üretimi yıllık bazda yüzde 5,2 artarken, termik elektrik üretimi yüzde 4, hidroelektrik yüzde 21,8, güneş enerjisi yüzde 15,3 artış gösterdi.

Öte yandan, rüzgar enerjisi yüzde 13,1, nükleer enerji yüzde 0,2 azaldı.

Ocak-ekimde toplam elektrik üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artışla 7,33 trilyon kilovatsaate ulaştı.