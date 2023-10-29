Çin’in Hunan eyaletinde yeni tarım modeli deneniyor

Son Güncelleme: 29.10.2023 16:22

Çin’in Hunan eyaletinde yer alan Shuangfeng ilçesi, tarım arazilerinin kullanım oranını artırmak için, bir tarlada aynı yılın farklı mevsimlerinde çeltik, anızda filizlenen çeltik ve kara lahana yetiştirilmesini sağlayan yeni bir tarım modelini denemeye çalışıyor.

SHUANGFENG, 29 Ekim (Xinhua) — Çin’in Hunan eyaletinde yer alan Shuangfeng ilçesi, tarım arazilerinin kullanım oranını artırmak için, bir tarlada aynı yılın farklı mevsimlerinde çeltik, anızda filizlenen çeltik ve kara lahana yetiştirilmesini sağlayan yeni bir tarım modelini denemeye çalışıyor.

Kaynak: Xinhua



